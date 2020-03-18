taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4461
Euro
7.1037
Altın
1511.91
Borsa
85403.79
Gram Altın
314.935
Bitcoin
33885.11

Aleyna Tilki: Cezamızı hep beraber çekeceğiz

Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Aleyna Tilki, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili şaşırtıcı bir açıklamada bulundu.

Haber Merkezi | 18.03.2020 - 10:27..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Aleyna Tilki, koronavirüs paylaşımıyla da dikkatleri üzerine çekti.

Aleyna Tilki: Cezamızı hep beraber çekeceğiz

Türkiye'deki toplam koronavirüs vaka sayısının artmasının ardından Tilki, Twitter hesabından şu sözleri söyledi:

"Bence şu an koronavirüsün ve dünyadaki diğer felaketlerin nedeni dünyanın insanlara, 'Evine kapan' çağrısıdır... Evine kapan ki, içine kapanabil. Aslında kim olduğunu öğren.

"ENERJİNİ DENGELE"

Random iletişimlerden korun. Enerjini dengele ve seyret! Bu karanlık dönemde, ne kadar aydınlık kalabileceğini...

"CEZAMIZI ÇEKECEĞİZ"

Onca zulmü, savaşı, açlığı, sorunu görmezden gelip, zevkine hayat süren zenginlerin, kendi içini dinlemeyen ve sürü beyniyle kendini hiç tanımadan yaşayıp giden yolsuzların, öze ve bütüne ulaşamayanların hayatı anlaması için dünya bize ceza veriyor. Cezamızı hep beraber çekeceğiz!"

İlginizi Çekebilir
Almeda Abazi'nin Efehan paylaşımına yorum yağdı
Almeda Abazi, oğlu Efehan'ın yeni fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Yasemin Şefkatli'den İdo Tatlıses'e karantina teklifi
Yasemin Şefkatli, dün Instagram’da paylaştığı fotoğrafın altında, İdo’ya şöyle seslendi.
Gamze Özçelik, Uğur Pektaş'ın oğlunu görmesini yasaklattı
Gamze Özçelik, geçen hafta aldırdığı bir mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş’ın, oğlu Murathan’la görüşmesini yasakladı.
Ece Seçkin: Bu uçuşu hayatı boyunca unutmayacak
Ece Seçkin, pilot nişanlısıyla ilgili bir paylaşımda bulunda.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süleyman Soylu: Fransa'dan gelen iki yolcu karantinada
Süleyman Soylu: Fransa'dan gelen iki yolcu karantinada
689
Sağlık Bakanı: Koronavirüsten bir hastamızı kaybettik
Sağlık Bakanı: Koronavirüsten bir hastamızı kaybettik
724
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
486
ABD'de koronavirüs salgını, tüm eyaletlere yayıldı
ABD'de koronavirüs salgını, tüm eyaletlere yayıldı
62
BDDK, kredi borcunda gecikmesi süresini 180 gün yaptı
BDDK, kredi borcunda gecikmesi süresini 180 gün yaptı
78
KKTC'de 72 ülkenin vatandaşlarına karantina
KKTC'de 72 ülkenin vatandaşlarına karantina
22
Gamze Özçelik, Uğur Pektaş'ın oğlunu görmesini yasaklattı
Gamze Özçelik, Uğur Pektaş'ın oğlunu görmesini yasaklattı
61
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir