Aleyna Tilki: Cezamızı hep beraber çekeceğiz

Yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Aleyna Tilki, koronavirüs paylaşımıyla da dikkatleri üzerine çekti.

Türkiye'deki toplam koronavirüs vaka sayısının artmasının ardından Tilki, Twitter hesabından şu sözleri söyledi:

"Bence şu an koronavirüsün ve dünyadaki diğer felaketlerin nedeni dünyanın insanlara, 'Evine kapan' çağrısıdır... Evine kapan ki, içine kapanabil. Aslında kim olduğunu öğren.

"ENERJİNİ DENGELE"

Random iletişimlerden korun. Enerjini dengele ve seyret! Bu karanlık dönemde, ne kadar aydınlık kalabileceğini...

"CEZAMIZI ÇEKECEĞİZ"

Onca zulmü, savaşı, açlığı, sorunu görmezden gelip, zevkine hayat süren zenginlerin, kendi içini dinlemeyen ve sürü beyniyle kendini hiç tanımadan yaşayıp giden yolsuzların, öze ve bütüne ulaşamayanların hayatı anlaması için dünya bize ceza veriyor. Cezamızı hep beraber çekeceğiz!"