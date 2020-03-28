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Aleyna Tilki'den direk dansı paylaşımı

Korona tedbirleri kapsamında evde kalarak uyarıları dikkate alan genç şarkıcı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dansa ve sahnelere duyduğu özlemi dile getirdi.

Haber Merkezi | 28.03.2020 - 12:02..
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Koronavirüsle mücadele kapsamında birçok ünlü isim, evlerinde inzivaya çekildi.

Bu isimlerin arasında, söylediği ve yaptığı her şey ile gündeme gelen genç şarkıcı Aleyna Tilki de yer alıyor.

Genç şarkıcı koronavirüs günlerini evde geçirirken sosyal medyadan takipçilerine paylaşımlarda bulunuyor.

DİREK DANSI YAPTI

Evinde sık sık dans ettiğini belirten Aleyna Tilki, direk dansı yaptığı fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

Paylaşım ise kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Aleyna Tilki'den direk dansı paylaşımı

"UMARIM HER ŞEY GEÇER VE SAHNELERDE BULUŞURUZ"

Genç şarkıcı paylaşımı için,"Sahnede dans edemesek de evimizde tek başımıza dans ediyoruz. Ama umarım her şey geçer ve sahnelerde buluşuruz. Çok ama çok özledim sizinle sahnede buluşmayı." dedi.

Aleyna Tilki'den direk dansı paylaşımı

Aleyna Tilki'den direk dansı paylaşımı

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