Aleyna Tilki kazandığını kıyafete yatırıyor

Genç popçu Aleyna Tilki'nin kıyafetleri için harcadığı ücret duduk uçuklatıyor.

Adeta kazandığını giyimini harcayan Tilki, yeni albümü için de cebini boşalttı.

SADECE BİR KAPAK FOTOĞRAFI İÇİN İTALYA'YA GİTTİ

Pop yıldızı GCDS marka 3 bin 500 TL’lik şortu, 5 bin 500 TL’lik çizmeleri almak için İtalya-Milano’ya gitti. Uçak bileti ve konaklama dahil olmak üzere 30 bin TL harcadı.

SON OLARAK 100 BİN TL HARCADI

Ocak ayında Zincirlikuyu’daki bir AVM’ye giden şarkıcı, ünlü bir markadan kendisine 100 bin liralık alışveriş yapmıştı. Ailesinin ve çevresindekilerin “Birikim yap” demesine aldırmayan Tilki, dünyaca ünlü markaların müdürleriyle iletişime geçiyor, onlardan yeni gelen ürünleri ilk kendisine haber vermelerini istiyor. Mağaza müdürleri de şarkıcıyı bu konuda bilgilendiriyor.

İŞTE BİNLERCE LİRALIK KIYAFETLER

Ünlü şarkıcının binlerce liralık alışverişinden sosyal medyasına yansıyan bazı fotoğraflar ise şunları: