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Aleyna Tilki kendini övdü

Her yaptığı çok konuşulan genç şarkıcı, bu kez kendini yere göğe sığdıramadı.

Haber Merkezi | 14.11.2019 - 14:12..
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Türkiye'nin genç seslerinden biri olan 19 yaşındaki Aleyna Tilki, yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Şu sıralar Amerika'da olduğu bilinen şarkıcı, Twitter'dan kendisini öve öve bitiremediği bir tweet attı.

Aleyna Tilki kendini övdü

"KENDİME KIYAMIYORUM"

"Nasıl bu kadar özel bi güzelliğim var ya. Bazen çok şaşırıyorum. Çok fotoğraf paylaşmıyorum, kendime kıyamıyorum." diyen Tilki'ye, yüzlerce yorum yapıldı.

Aleyna Tilki kendini övdü

Bazı takipçileri bu durumun geçici olduğunu savunurken, bazıları da sadece sesinin güzel olduğunu dile getirdi.

Aleyna Tilki kendini övdü

İŞTE O TWEET'LER

Her yaptığı olay olan şarkıcıya atılan bazı tweet'ler şöyle:

Aleyna Tilki kendini övdü

Aleyna Tilki kendini övdü

Aleyna Tilki kendini övdü

Aleyna Tilki kendini övdü

Aleyna Tilki kendini övdü

Aleyna Tilki kendini övdü

Aleyna Tilki kendini övdü

Aleyna Tilki kendini övdü

Aleyna Tilki kendini övdü

Aleyna Tilki kendini övdü

Aleyna Tilki kendini övdü

Aleyna Tilki kendini övdü

Aleyna Tilki kendini övdü

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