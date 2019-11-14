Aleyna Tilki kendini övdü

Türkiye'nin genç seslerinden biri olan 19 yaşındaki Aleyna Tilki, yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Şu sıralar Amerika'da olduğu bilinen şarkıcı, Twitter'dan kendisini öve öve bitiremediği bir tweet attı.

"KENDİME KIYAMIYORUM"

"Nasıl bu kadar özel bi güzelliğim var ya. Bazen çok şaşırıyorum. Çok fotoğraf paylaşmıyorum, kendime kıyamıyorum." diyen Tilki'ye, yüzlerce yorum yapıldı.





Bazı takipçileri bu durumun geçici olduğunu savunurken, bazıları da sadece sesinin güzel olduğunu dile getirdi.

İŞTE O TWEET'LER

Her yaptığı olay olan şarkıcıya atılan bazı tweet'ler şöyle: