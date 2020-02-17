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Aleyna Tilki: Kliplerimdeki ayılar bazılarından daha ünlü

Aleyna Tilki, Instagram hesabından yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

Haber Merkezi | 17.02.2020 - 08:02..
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Genç popçu Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde yeni şarkısını "Bu ay çekeceğim klibimdeki ayı rolünü kim oynamak ister?" diye duyurmuştu.

Bu sözleri çok konuşulan Tilki'ye rol için birçok sosyal medya kullanıcısı talip olmuştu. 19 yaşındaki şarkıcı konuyla ilgili bir paylaşım daha yaptı.

"BENİM AYIM DAHA ÜNLÜ"

Aleyna Tilki, "Klibimde ayı rolünde oynamak isteyen birçok insan oldu. Çok talep geldi, teşekkür ederim. Ama şaşırmadım, çünkü benim kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü oldu" diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Aleyna Tilki: Kliplerimdeki ayılar bazılarından daha ünlü

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