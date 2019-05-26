Aleyna Tilki sosyal medyayı salladı

Türk pop müziğinin genç yetenekleri arasında gösterilen Aleyna Tilki, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Tilki'nin son paylaştığı fotoğraflar ise takipçilerinin bir hayli ilgisini çekti.

ATTIĞI HER ADIM OLAY

Aleyna Tilki'nin sarhoş olduğunu düşünen de oldu, doğal bir şekilde davrandığını da...

Genç popçunun attığı her adım olay olurken, bu karelerin altına yazdığı da birine gönderme olarak düşünüldü.

"Beni kıskanma lütfen" notunu paylaşan şarkıcıya, takipçilerinin söyledikleri ise dikkatlerden kaçmadı.





"ORUÇLUYKEN BEN"

İşte o yorumlardan bazıları:

"İlk 6 ay anne sütü çok önemli"

"Reis iyi misin?"

"Düşmeye doyamadın galiba"

"Alkolü fazla kaçırınca ben"

"Sendeki hava arabamın lastiğinde de var"

"Babaannem gibi giyinmeyi kes"





"Oruçluyken ben"

"Bir an felç geçiriyorsun sandım"

"Aleyna kızım gözün öyle kalacak"

"Komiksin Aleynasu"

"Neyini kıskanacağım be"

"Neyin kafası bu bacım"