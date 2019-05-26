taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0775
Euro
6.824
Altın
1284.92
Borsa
86072.28
Gram Altın
251.137

Aleyna Tilki sosyal medyayı salladı

Son paylaştığı fotoğraflar olay olan genç popçu, hayranlarından kötü yorumlar aldı.

Haber Merkezi | 26.05.2019 - 09:38..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Türk pop müziğinin genç yetenekleri arasında gösterilen Aleyna Tilki, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Tilki'nin son paylaştığı fotoğraflar ise takipçilerinin bir hayli ilgisini çekti.

Aleyna Tilki sosyal medyayı salladı

ATTIĞI HER ADIM OLAY

Aleyna Tilki'nin sarhoş olduğunu düşünen de oldu, doğal bir şekilde davrandığını da...

Genç popçunun attığı her adım olay olurken, bu karelerin altına yazdığı da birine gönderme olarak düşünüldü.

"Beni kıskanma lütfen" notunu paylaşan şarkıcıya, takipçilerinin söyledikleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Aleyna Tilki sosyal medyayı salladı

"ORUÇLUYKEN BEN"

İşte o yorumlardan bazıları:

"İlk 6 ay anne sütü çok önemli"

"Reis iyi misin?"

"Düşmeye doyamadın galiba"

"Alkolü fazla kaçırınca ben"

"Sendeki hava arabamın lastiğinde de var"

"Babaannem gibi giyinmeyi kes"

Aleyna Tilki sosyal medyayı salladı

"Oruçluyken ben"

"Bir an felç geçiriyorsun sandım"

"Aleyna kızım gözün öyle kalacak"

"Komiksin Aleynasu"

"Neyini kıskanacağım be"

"Neyin kafası bu bacım"

Aleyna Tilki sosyal medyayı salladı

Aleyna Tilki sosyal medyayı salladı

Aleyna Tilki sosyal medyayı salladı

Aleyna Tilki sosyal medyayı salladı

Aleyna Tilki sosyal medyayı salladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rumlar için tek seçenek Türkiye ve KKTC ile uzlaşmak

Rumlar için tek seçenek Türkiye ve KKTC ile uzlaşmak

75
'Kıyafetin kirli' diye koltuğa oturtulmayan çocuğa burs

'Kıyafetin kirli' diye koltuğa oturtulmayan çocuğa burs

126
Havuza düşen yavru tilkiyi itfaiye kurtardı

Havuza düşen yavru tilkiyi itfaiye kurtardı

13
Barcelona'yı deviren Valencia, Kral Kupası'nı aldı

Barcelona'yı deviren Valencia, Kral Kupası'nı aldı

6
Terhis güvenlik açığı kaygısını gündeme getirdi

Terhis güvenlik açığı kaygısını gündeme getirdi

25
Okul sıralarında hazırlanarak Avrupa şampiyonu oldu

Okul sıralarında hazırlanarak Avrupa şampiyonu oldu

11
Hakkari'de terör operasyonu

Hakkari'de terör operasyonu

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir