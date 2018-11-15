Aleyna Tilki önceki gün Nişantaşı’nda aracının içinde görüntülendi. Kameraları görür görmez “Ay navigasyonu çözmeye çalışıyorum ya. Dünyanın en zor şeyi olabilir mi? Hem yola bakıp hem navigasyona bakmak.” dedi.

Trafikle arasının iyi olduğunu söyleyen Aleyna Tilki, navigasyonu bir türlü beceremediğini söyledi.

“KEŞKE ÇİRKEF OLSAM”

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı “çirkef” açıklamasıyla ilgili konuşan genç şarkıcı, “İnsan içinde ne eksikse ondan bahseder ya. Ben de öyle bir şaka yaptım. Çirkef olmak isterdim.” dedi.

Aleyna Tilki, iddialı açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Tilki, “Türkiye’nin starıyım. Gittiğim her yerde star hissediliyorum.” dedi

Aleyna Tilki: Türkiye'nin starıyım VİDEO