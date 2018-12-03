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Aleyna Tilki: Zekamla saçmalıyorum

Aleyna Tilki, iki karaktere sahip olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 03.12.2018 - 07:26..
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Aleyna Tilki: Zekamla saçmalıyorum

Genç yaşta ünlü yakalayan şarkıcı Aleyna Tilki, ELLE dergisinin bu ayki kapak kızı oldu. Dergiye samimi açıklamalarda bulunan Tilki, "TV programlarında bilerek zekamla saçmalıyorum. Lüks beraberinde kıroluk getiriyor" dedi.

Aleyna Tilki'nin yaptığı o çarpıcı açıklamalar...

İKİ KARAKTERİM VAR

''Ben iki karakterle varım. Biri, hayatı gelişine göre yaşayan, absürd açıklamaları ve çocukça davranışlarıyla gündemde olan kız. Diğeri daha olgun, ne istediğini bilen, ayakları yere basan Aleyna. TV programlarında bilerek zekamla saçmalıyorum.

LÜKS VE KIROLUK

Çok daha iyi imkanlara kavuştuğumda gördüm ki, aradığım şey aslında lüks değilmiş. Lüks beraberinde kıroluk da getiriyor.

PARA VE LÜKS UMRUMDA DEĞİL

Bir gün 'para ve lüks için eski Aleyna'ya döneceksin' deseler cevabım şu olur: Beni lüks ve parayla tehdit etmeyin. Bunlar umrumda değil. Elimdeki her şeyi kaybetsem etkilenmem. İstediğim şeyi yapabilmek için metrobüs gişesinin orada uyuyabilirim.''

Aleyna Tilki: Zekamla saçmalıyorum

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