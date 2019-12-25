Aleyna Tilki'den Mustafa Sandal açıklaması

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, dün annesi Havva Tilki için oldukça neşeli bir doğum günü partisi düzenledi. Tilki, annesinin doğum günü partisinde bol bol dans etti ve şarkılar söyledi.

"ORHAN BABA DA SAÇLARIMI SEVDİ"

Çıkışta muhabirlerin Mustafa Sandal'ın arkasında yaptığı dansı sorması üzerine Tilki, "Herkes eğleniyordu, oynuyordu. Başka bir şey görmedim. Hepimiz birbirimize sarılıp iç içe eğlendik. Ben hepsinin kardeşiyim. Orhan Baba da saçlarımı sevdi, onu çekmediniz." yanıtını verdi.

Mustafa Sandal Aleyna Tilki'nin arkasından sahneye enerji yolladı ViDEO