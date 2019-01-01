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Ali Ağaoğlu yeni yıla ilk nikahlı eşiyle girdi

Ali Ağaoğlu'na yeni yılda ilk ve tek nikahlı eşi Semra Ağaoğlu eşlik etti.

İHA | 01.01.2019 - 13:27..
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Ali Ağaoğlu, 2019 yılına Uludağ’da sahibi olduğu otelde ailesiyle birlikte girdi. Yeni yıla 10’dan geriye sayarak giren Ağaoğlu, otel misafirleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ali Ağaoğlu yeni yıla ilk nikahlı eşiyle girdi

İLK EŞİNİ ÖPTÜ

Ağaoğlu'na yeni yılda ilk ve tek nikahlı eşi Semra Ağaoğlu eşlik etti.  Saatler 12'ye yaklaşınca da Ağaoğlu'nu ilk öptüğü kişi yine ilk eşi oldu.

Ali Ağaoğlu yeni yıla ilk nikahlı eşiyle girdi


"ÇOLUK ÇOCUĞUMLA YENİ YILA GİRMEK BENİ MUTLU EDİYOR"

Ali Ağaoğlu, gecede eşi Semra Ağaoğlu ile de dans etti. Ali Ağaoğlu gazetecilere yeni yıl mesajı vererek, "İnşallah 2018 bütün kötülükleri ile birlikte geride kalmıştır. Hem dünya için hem Türkiye için 2018 çok olumlu bir yıl değildi. 2019 yeni umutlar ile hem ülkemiz için hem dünya için barış ve refah yılı olur. Yeni yıla yeni umutlar ile giriyoruz. Uludağ benim için maddiyattan çok manevi yönden önemli olan bir yer. Ailem benim için her şeyden önemli ailem ile yılbaşlarını Uludağ’da kutluyorum. Onun için çoluk çocuğumla yeni yıla girmek beni daha çok mutlu ediyor. Biliyorsunuz torunum da oldu. Torunum ile Uludağ’da yılbaşını kutlamak ayrı bir duygu. Yeni yılda başta ülkemize sağlık, huzur ve barış dolu bir yıl diliyorum. En başta huzur ve birliğe ihtiyacımız var. Özellikle içinden geçtiğimiz dönem için birlik ve beraberlik ülkemiz için çok önemli. " diye konuştu.

Ali Ağaoğlu yeni yıla ilk nikahlı eşiyle girdi

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