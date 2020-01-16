Ali Babacan parti kuruluşunu bir kez daha erteledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından AK Parti'den istifa ederek yeni parti kurma çalışmalarına başlayan Ali Babacan, partinin duyurusunu 2019 yılının son günlerinde yapacağını söylemişti.

Ancak istenilen olmadı.

Çalışmalarını bir türlü noktalayamayan Babacan ve ekibi, kuruluş tarihi için ocak ayının ikinci haftasını gösterdi.

TÜZÜK DE İNŞAAT DA BİTMEDİ

Kuruluş bu tarihe de yetiştirilemedi; önce ocak ayının sonu belirlendi, daha sonra kuruluş şubat ayına ertelendi.

Bu ertelemelerin altında yatan sebep belli oldu.

Ali Babacan'ın ekibi, partisinin tüzüğünü henüz tamamlayamadı.

Tüzük konusunda sıkıntı yaşanırken, bir yandan da genel merkez binasında yaşanan sorunlar var.

Yeni parti için Ankara'da tutulan genel merkez binasında, inşaat işleri yetiştirilemedi.

ŞUBATTA AÇIKLANACAK

Binanın çevre düzenlemelerinin bitmesiyle birlikte yeni partinin duyurusu yapılacak.

Duyuru tarihi ise şubat ayının ilk yarısını geçmeyecek.