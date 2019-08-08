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Ali Babacan yeni parti çalışmalarıyla ilgili konuştu

Kurucusu olduğu AK Parti'den istifa eden Ali Babacan, geniş kadroyu kısa bir zamanda oluşturacaklarını söyledi.

Haber Merkezi | 08.08.2019 - 13:11..
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Ali Babacan yeni parti çalışmalarıyla ilgili konuştu

Ali Babacan, yeni parti kurma hazırlığında olduğunu bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletmişti.

Babacan, "Başlattığımız çalışmalarla ilgili kamuoyunu bilgilendireceğiz. Arzu ettiğimiz temsil gücü yüksek ve geniş kadroyu kısa bir zamanda oluşturmayı hedeflemekteyiz" dedi.

"KADROYU KISA ZAMANDA KURACAĞIZ"

Babacan şöyle devam etti; "Geçen ay yaptığım açıklamadan sonra çok sayıda vatandaşımız bu sürece katkı verme iradesini beyan etti, heyecan ve birikimleri ile çalışmalarımıza şimdiden değer katmaya başladı. Arzu ettiğimiz temsil gücü yüksek ve geniş kadroyu kısa bir zamanda oluşturmayı hedeflemekteyiz. Çoğulcu demokrasi ilkemizin gereği olarak bu süreç toplumumuzun her kesiminden gelecek öneriler açık olacaktır. Diyaloğu esas almak ve hep birlikte çalışmak zorundayız.

Kapsayıcı çözümlere ancak bu şekilde ulaşabileceğimize inanıyoruz. Dünyada popülizm akımlarının evrensel ilke ve değerleri tahrip ettiği, ekonomik ve finansal istikrarın tehdit altında olduğu, çevreyle ilgili sorunların gözardı edildiği bir dönemde, bizim başlatmış olduğumuz bu çalışmalar sadece ülkemizde değil, çok daha geniş bir coğrafyada da ilgiyle takip edilmektedir. İnsan hakları ve özgürlükler konusunda en yüksek standartları hedeflemek, ileri demokrasi için ısrarla çalışmak, hukukun üstünlüğü ilkesini tavizsiz bir şekilde savunmak, itibarlı kurumları ve kuralları esas alan bir ekonomi politikası uygulamak, çevreyi korumada güçlü bir irade ortaya koymak ülkemiz için yeniden önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir.

"GENÇLERİMİZİN GELECEĞE UMUTLA VE GÜVENLE BAKMALARINI ARZU EDİYORUZ"

Biz toplumumuzun hür, müreffeh, mutlu ve barış içinde yaşayan bir toplum olmasını istiyoruz. Halkımızın ve özellikle de gençlerimizin geleceğe umutla ve güvenle bakmalarını arzu ediyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için çalışmayı da siyasi ve toplumsal sorumluluğumuzun bir gereği olarak görüyoruz. Başlatmış olduğumuz çalışmalarla ilgili önümüzdeki dönemde de kamuoyumuzu bilgilendirmeye devam edeceğiz. İnancımız odur ki, samimiyetle çalıştığımızda ve ortak aklın gereğini yaptığımızda ülkemizin çözemeyeceği hiçbir sorun yoktur. Bu vesileyle, yaklaşmakta olan Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum."

Ali Babacan yeni parti çalışmalarıyla ilgili konuştu

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