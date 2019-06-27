Ali Babacan yeni parti hazırlığında

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın 94 yaşında hayatını kaybeden annesi Hanım Kılıç'ın cenazesi Yozgat'ta toprağa verildi.

Haşim Kılıç'ı acı gününde yalnız bırakmayan birçok siyasi isim vardı.

Bunlardan biri de Ali Babacan oldu.

Yeni parti kurma hazırlığında olduğu bilinen Babacan, cenaze sonrasında eski çalışma arkadaşlarıyla yemekte bir araya geldi.

MASADA KİMLER VAR

Yemekte çekilen fotoğraf karesine; Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, eski bakanlardan Sadullah Ergin ve Beşir Atalay da girdi.

Babacan, Beştepe'deki görevi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlaşan Cemil Çiçek ile fikir alışverişinde bulundu.

40 yıldır siyasette bulunan ve her zaman koltuk sahibi olan Cemil Çiçek'in görüşlerini dikkatle dinleyen Ali Babacan, Beşir Atalay ve Sadullah Ergin'den de yeni parti hakkında görüş istedi.

Ali Babacan'ın görüşmeleri, yeni partinin çalışmalarının sürdüğünün kanıtı niteliğinde.