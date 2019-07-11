Ali Babacan'ın Daron Acemoğlu ısrarı

Kurucu üyesi olduğu AK Parti'den istifa eden Ali Babacan, yeni parti için görüşmelerini hızlandırdı.

4 yıl sonra yapılması planlanan seçimlere güçlü bir ekiple girmek isteyen Babacan, siyasete yıllarını vermiş isimlerle görüşmelerini sürdürürken AK Parti'de birlikte görev yaptığı isimlere de teklif götürüyor.

Partinin kurucu üyelerinin güçlü isimlerden oluşmasını isteyen Babacan, büyük bir gayret içerisinde.

BABACAN İSTEDİ, ŞİMŞEK İKNA EDECEK

Bu kapsamda Ali Babacan'ın önemli hedeflerinden biri, Daron Acemoğlu oldu.

Daron Acemoğlu'nu ikna etmek için partinin iki numarası olması beklenen Mehmet Şimşek'in de özel gayret gösterdiği belirtiliyor.

Acemoğlu'nun teklifi kabul etmesi, yeni partinin dünyaya tanıtımı için önemli olarak görülüyor.

DÜNYANIN EN İYİ 10 PROFESÖRÜ ARASINDA

MIT, internet sitesinden yapılan açıklamada, Acemoğlu'nun 2019 yılında bu ünvanı hak eden iki isimden biri olduğunu açıkladı.

MIT'de, bu ünvana sahip sadece 10 profesör var.

"CESARET, TİTİZLİK VE GERÇEK DÜNYA ETKİSİ"

MIT Başkanı L. Rafael Reif tarafından yapılan açıklamada, Acemoğlu ile ilgili olarak şu ifadelere yer verildi: "Enstitü profesörü olarak Acemoğlu, MIT'nin özünü temsil ediyor: Cesaret, titizlik ve gerçek dünya etkisi.

John Bates Clark Madalyası'ndan literatüre yaptığı öncü katkılara kadar, olağanüstü bir akademik başarı kaydı oluşturdu. Yaratıcılığını ulusların, toplulukların ve işçilerin pratik kaderi etrafındaki sorulara odakladığı için, onun çalışmaları günümüzde daha iyi bir dünya meydana getirmek için gerekli."