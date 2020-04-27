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Ali Erbaş hakkında suç duyurusu

İHD, Ramazan ayının ilk hutbesinde Ali Erbaş'a eşcinsellere nefret söyleminde bulunduğu gerekçesiyle dava açarken, Ankara ve İzmir baroları da Erbaş'ı kınadı.

AA & Ensonhaber |
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Ali Erbaş hakkında suç duyurusu

Ali Erbaş hakkında suç duyurusu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'daki Hacı Bayram Camisi'nde Ramazan'ın ilk cuma gününde cuma namazını kıldırmış ve hutbeyi de kendisi yapmıştı.

"İSLAM LUTİLİĞİ VE EŞCİNSELLİĞİ LANETLİYOR"

Erbaş, hutbesinde, "İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti.

"ZİNA YÜZÜNDEN İNSANLAR HİV VİRÜSÜNE MARUZ KALIYOR"

Yılda yüzbinlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın islamî literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu Hiv virüsüne maruz kalıyor. Ey insanlar! Canımıza, aklımıza, inancımıza, malımıza ve neslimize zarar veren şeylerden uzak duralım” ifadelerini kullanmıştı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi, Erbaş'ın hutbesi ile ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

"GÖREVİNDEN ALINMALIDIR"

İHD Ankara Şubesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Nefret suçlarını, ayrımcılığı, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini önlemek devletin görevidir. Açıkça suç işleyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulunuyor ve Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden alınarak hakkında soruşturma başlatılması için gerekli tüm kurumları görevini yapmaya çağırıyoruz" denildi.

ANKARA VE İZMİR BAROLARI ERBAŞ'I KINADI

İHD tarafından yapılan suç duyurusuna Ankara ve İzmir barolarından da destek geldi. İki baro da yaptıkları yazılı açıklamalarla Ali Erbaş'ı kınadı.

Ali Erbaş hakkında suç duyurusu

Ali Erbaş hakkında suç duyurusu

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