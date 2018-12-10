Ali Koç'un Fenerbahçe'si tarihin en kötü dönemini yaşıyor

Fenerbahçe, üst üste aldığı kötü sonuçların ardından dün de Akhisar'dan 3 yedi, küme düşme hattına geriledi ve 16. sıradaki yerini aldı.

Lig bugün bitmiş olsa, Fenerbahçe küme düşecek, mücadeleye bir alt ligde devam edecek.

ALİ KOÇ RÜZGARINI HATIRLAYIN

Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlık döneminin ardından taze kan olarak Fenerbahçelilere kabul ettirildi. Ali Koç'un başkan seçildiği günleri hatırlayın, arkasında muhteşem bir rüzgar vardı.

TÜRKİYE'NİN YENİ BAŞKANI OLARAK DÜŞÜNÜLÜYORDU

Ali Koç'un arkasında esen yalnızca Fenerbahçe rüzgarı da değildi. Fenerbahçeli olmayanlar bile Ali Koç'un başkan olmasını istiyordu. Sebebi ise, futbolun dışında biraz siyasete bulaşmış zihinlerce iyi biliniyordu: Ali Koç 2023 Türkiye'sinin başkanı olarak tasarlanıyordu.

Muharrem İnce'den Ali Koç ve Erdoğan benzetmesi



FENERBAHÇE ÜZERİNDEN TÜRKİYE'YE AYAR ÇEKMEYE ÇALIŞANLAR KAYBETTİ

Ali Koç, hesaba göre Fenerbahçe Başkanı olarak görevini en iyi şekilde yerine getirecek, vizyonu ve kalitesiyle örnek yönetici figürü olarak Türk insanının önüne servis edilecek ve son olarak da Türkiye'ye başkan seçtirilecekti. Yani bugün Ali Koç'un başarısızlığı Fenerbahçe için bizleri üzse de, Ali Koç ve Fenerbahçe üzerinden Türk siyasetine ayar çekmeye çalışanların mağlup olduğunu kanıtlıyor.

Hatırlarsınız; Ali Koç'un Fenerbahçe'ye başkan adayı olduğu günlerde bir de Muharrem İnce rüzgarları esiyordu. Muharrem İnce miting miting dolaşıyor, Fenerbahçe'deki değişimin Türkiye'de de yaşanacağına inanıyor ve meydanlarda haykırıyordu: Fenerbahçe gibi Türkiye'de değişecek...

FATİH PORTAKAL DA KAYBETTİ

Bugün Türkiye'deki yönetim değişikliğini Fenerbahçe'ye ve Ali Koç'a odaklayanlar bir kez daha kaybetti. Bu kaybedenlerden biri de elbette Fatih Portakal. Fox Ana Haber'de her akşam Ali Koç'un Aziz Yıldırım karşısındaki başarısını, Muharrem İnce'nin maratonuna bağlayan, yine değişimin öncülüğünün Ali Koç'la başladığına ve Muharrem İnce'yle devam edeceğine vurgu yapan Fatih Portakal da bugün düşme hattına gerileyenlerden..