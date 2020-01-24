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Alina Boz, evlenmek istemiyor

Güzel oyuncu Alina Boz, evlilik için daha küçük olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 24.01.2020 - 08:11..
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Sezen Aksu’nun 37 yaşındaki oğlu Mithat Can Özer ile 1.5 yıldır aşk yaşayan 21 yaşındaki Alina Boz, önceki gün Etiler Akmerkez’de görüntülendi.

"EVLENECEK YAŞTA DEĞİLİM"

Yanına gelen hayranlarını kırmayıp fotoğraf çektirdi. Oyuncu, “Sizi ne zaman gelin olarak göreceğiz?” sorusuna “İlişkimiz yolunda gidiyor ama evliliği düşünecek yaşta değilim. Daha çok küçüğüm” yanıtını verdi.

Alina Boz alışverişini bitirmiş gidecekken bir hayranı da yolunu kesip oyuncunun saçlarına iltifat yağdırıp şampuan markasını sordu.

Alina Boz, evlenmek istemiyor

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