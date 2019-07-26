Alinur Aktaş belediye şirketlerinde kendini görevlendirdi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 30 Ağustos'a ilişkin yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Aktaş, "30 Ağustos halkın tamamını ilgilendiren bir bayram değil" ifadeleriyle hafızalara kazındı.

Bu sözler gündemdeki yerini korurken, Aktaş ile ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı.

10 ŞİRKETİN BAŞKANI ALİNUR AKTAŞ

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 10 şirketin yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan ismin de Alinur Aktaş olduğu öğrenildi.

Alinur Aktaş'ın yönetim kurulu başkanı olduğu belediyeye bağlı 10 şirket şunlar; BURULAŞ, BURFAŞ, BİNTED, BUSKİ, BURBAK, BURKENT, JEOTERMAL, BESAŞ, TARIM A.Ş. ve KÜLTÜR A.Ş.

HEPSİNDEN MAAŞ

Alinur Aktaş, tüm şirketlerden yaptığı görev nedeniyle maaş alıyor.

Alinur Aktaş'ın 30 Ağustos açıklaması haberi