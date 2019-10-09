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Alişan: Ben 15 ay askerlik yaptım

Bir takipçisi, Alişan’a askere gitmemek için Tepecikspor’da futbolcu olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 09.10.2019 - 08:47..
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Alişan, sosyal medya hesabından Fırat’ın doğusuna yapılacak olan operasyona ilişkin Trump’ın açıklamalarına tepki gösterdi. Alişan’a takipçisinden gelen yanıt sosyal medyayı salladı.

Alişan: Ben 15 ay askerlik yaptım

"PARA İLAÇ GİBİ GELMİŞTİ"

Tepeciksporlu olduğunu ifade eden takipçisi, Alişan’a askerden kaçmak için Tepecikspor’a para vererek lisanlı futbolcu olduğunu hatırlattı: “Tepecikspor taraftarları olarak seninle gurur duyuyoruz abi! Askerden kaçmak için cebinden bize verdiğin para ilaç gibi gelmişti”

"ŞEREFTİR BENİM İÇİN"

Bu durum karşısında sessizligini bozan Alişan şu satırları yazdı: “ Ülkeme ,kustahlık yapan,aşşağılayan kovboya 2 satır yazdım diye burada linç yemekte şereftir benim için:) He askerlik konusuna gelince ben 15 ay Ankara’da Armoni Mızıkasında askerlik yaptım... Ve üstelik tecil hakkım olduğu halde yaptım... Ben dün olduğu gibi,bugün de,yarında, Bayrağımın, Ülkemin, Askerimin ve Devletimin yanında olacağım... Allah ordumuzun ve Sn Cumhurbaşkanımızın yardımcısı olsun”

OLAYIN GEÇMİŞİ

Asıl adı Serkan Tektaş olan şarkıcı ve lisanslı futbolcu Alişan, 2008 yılında askerlik kanununda değişiklik yapılmasıyla 33 yaşında yeşil sahalara geri dönme kararı almıştı. Çünkü yapılan düzenleme; Süper Lig, Bank Asya 1. Lig ve TFF 2. Lig'de yer alan takımların kadrolarında bulunan profesyonel futbolcuların 38 yaşına kadar tecil imkanı tanıyordu.

JANDARMA ALDI

Tepecikspor'la anlaşan ve takımın 14 maçında sahaya hiç adım atmayan Alişan, jandarma takibine alınınca apar topar 18 kişilik kadroya dahil edilmişti. Bunun için kulüp başkanının kardeşinin, antrenöre baskı yaptığı öne sürülmüştü.

Alişan: Ben 15 ay askerlik yaptım

Alişan: Ben 15 ay askerlik yaptım

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