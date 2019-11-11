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Alişan: Sinan’ı dinlerken duygulanamıyorum

Ünlü türkücü Alişan'dan Sinan Akçıl'ın sesi hakkında tartışma yaratacak sözler geldi.

Haber Merkezi | 11.11.2019 - 08:24..
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Alişan, önceki akşam Kıbrıs’takibir otelde sahneye çıktı. Konser öncesi güzel havayı fırsat bilen şarkıcı, yazdan kalma günün tadını oğlu Burak ve eşi Buse Varol’la çıkardı.

"BANA VERDİKLERİ TUTMUYOR"

Alişan, Sinan Akçıl’ın şarkıcılığıyla ilgili yapılan eleştiriler hakkındaki sorulara, ”Sinan, Türkiye’nin en iyi söz yazarı ve bestecilerinden biri. Onlarca hit şarkı çıkardı. Bir bana verdiği şarkılar tutmadı ama olsun” yanıtını verdi.

"DUYGULANDIRMIYOR"

Alişan, “Sinan Akçıl’ın sesini beğeniyor musunuz” sorusuna da şu yanıtı verdi: ”Şarkıları çok güzel ama duygulanamıyorum onun sesiyle...”

Alişan: Sinan’ı dinlerken duygulanamıyorum

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