Alişan'dan Buse Varol'a doğum günü mesajı

Ünlü şarkıcı Alişan, 30 yaşına giren eşi Buse Varol'un doğum gününü Instagram sayfasında paylaştığı mesajla kutladı.

Sayfasında eşiyle fotoğrafını paylaşan Alişan, altına şu notu düştü:

"İLK BULUŞMADA HİSSETMİŞTİM"

"İlk buluşmamızda söylemiştim sana, 'çok güzel şeyler hissediyorum' diye... Bak o hislerle 3 doğum günü, 1 nişan, 1 nikah, 1’de çocuğumuz oldu sana olan sevgim her gün artarak....

"ÇOCUĞUMUN ANNESİ"

Seni çok seviyorum aşkım, karım, çocuğumun annesi... Nice güzel senelerimiz olsun inşallah hep birlikte sağlıkla ve artarak...Doğum günün kutlu olsun aşkım."

Buse Varol'dan Alişan'a teşekkür gecikmedi. Genç oyuncu, eşine "Seni çok ama çok seviyorum! Canım kocam! Evim, yuvam! Hep beraber nice yıllarımız olsun." sözleriyle karşılık verdi.