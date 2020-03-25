taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4139
Euro
6.9348
Altın
1615.76
Borsa
88848.66
Gram Altın
334.892
Bitcoin
43026.62

Alişan'dan Buse Varol'a doğum günü mesajı

25 Mart’ta yeni yaşına giren Buse Varol, ilk doğum günü mesajını eşi Alişan’da aldı.

Haber Merkezi | 25.03.2020 - 13:59..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Ünlü şarkıcı Alişan, 30 yaşına giren eşi Buse Varol'un doğum gününü Instagram sayfasında paylaştığı mesajla kutladı.

Sayfasında eşiyle fotoğrafını paylaşan Alişan, altına şu notu düştü:

"İLK BULUŞMADA HİSSETMİŞTİM"

"İlk buluşmamızda söylemiştim sana, 'çok güzel şeyler hissediyorum' diye... Bak o hislerle 3 doğum günü, 1 nişan, 1 nikah, 1’de çocuğumuz oldu sana olan sevgim her gün artarak....

"ÇOCUĞUMUN ANNESİ"

Seni çok seviyorum aşkım, karım, çocuğumun annesi... Nice güzel senelerimiz olsun inşallah hep birlikte sağlıkla ve artarak...Doğum günün kutlu olsun aşkım."

Buse Varol'dan Alişan'a teşekkür gecikmedi. Genç oyuncu, eşine "Seni çok ama çok seviyorum! Canım kocam! Evim, yuvam! Hep beraber nice yıllarımız olsun." sözleriyle karşılık verdi.

Alişan'dan Buse Varol'a doğum günü mesajı

İlginizi Çekebilir
Serdar Ortaç'ın koronavirüs testinin sonucu belli oldu
Ateşi olmamasına karşın; şiddetli boğaz ağrısı ve nefes almakta zorluk çeken Serdar Ortaç, soluğu hastanede aldı.
Buse Terim: Bugün de güneş açmadı
Sosyal medya hesabı üzerinden babasının fotoğrafını paylaşan Buse Terim Bahçekapılı, yine duygulandırdı.
Ebru Şancı: Kocamla katları ayırdık
Koronavirüs salgını nedeniyle Bodrum'daki yazlığına kapanan Ebru Şancı, kocasından dert yandı.
Yonca Evcimik'ten koronavirüs paylaşımı
Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, koronavirüs hakkında bir paylaşımda bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Koronavirüse karşı ekonomik tedbirler TBMM'den geçti
Koronavirüse karşı ekonomik tedbirler TBMM'den geçti
447
Almanya'nın sipariş ettiği 6 milyon maske kayboldu
Almanya'nın sipariş ettiği 6 milyon maske kayboldu
69
İstanbul'da yasağa uymayan 2 dernekte 20 kişi toplandı
İstanbul'da yasağa uymayan 2 dernekte 20 kişi toplandı
101
Belçika'da sokaklar çöpten geçilmiyor
Belçika'da sokaklar çöpten geçilmiyor
390
İstanbul'da 24 aile hekimi ile hemşirede korona çıktı
İstanbul'da 24 aile hekimi ile hemşirede korona çıktı
164
Esper: Koronavirüs ülkede 8-10 haftada gerileyecek
Esper: Koronavirüs ülkede 8-10 haftada gerileyecek
35
Bakan Soylu, olağanüstü hal sorusunu yanıtladı
Bakan Soylu, olağanüstü hal sorusunu yanıtladı
278
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir