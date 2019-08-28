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Alışveriş için hastaları bekleten memura soruşturma

Bartın Devlet Hastanesi acil servisinde hasta kayıt işlemi yapması gereken saatte alışveriş sitesinde gezinen memur hakkında soruşturma açıldı.

Haber Merkezi | 28.08.2019 - 14:29..
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Alışveriş için hastaları bekleten memura soruşturma

Bir hasta yakını tarafından Bartın'da kayda alınan bu görüntüler Türkiye'nin gündemine oturdu.

Bartın Devlet Hastanesi'nin acil servisinde hasta kayıt işleminde çalışan memur, başında hasta beklerken başka bir ekrana gitti.

KAYIT ALMASI GEREKEN SAATTE, KIYAFET BAKTI

Bir alışveriş sitesinden kendisine kıyafet bakan memur, o sırada ayakta kayda alınmayı bekleyen bir hasta tarafından cep telefonu kamerasına çekildi.

Bu görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Alışveriş yapmak için hastaları bekleten memur İZLE

SORUŞTURMA AÇILDI

Bartın Devlet Hastanesi yönetimi; kamuoyunda tepkilere neden olan görüntünün ardından Ensonhaber.com'a yaptığı açıklamada memur hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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