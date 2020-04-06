Aliyev, 176 mahkumu affetti

Koronavirüs tüm dünyada etkisini göstermeye devam ederken, yetkililer salgınla mücadele kapsamında önlemler almaya devam ediyor.

AZERBEYCAN'DA "KORONAVİRÜS AFFI"

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yayınladığı genelgede, koronavirüs salgını nedeniyle yaşı ve sağlık durumu dolayısıyla özel bakıma muhtaç, yaşı 65 ve üzeri bazı mahkumların ve ailelerinin kendisine yaptığı başvuruları değerlendirdiğini belirtti.

Aliyev, mahkumların sağlık durumları, mahkumiyet sürelerindeki hal ve davranışlarını göz önünde bulundurarak af kararını imzaladığını açıkladı.

VAKA SAYISI 641 OLDU

Azerbaycan Bakanlar Kurulu'na bağlı Koronavirüs Karargahı'nın açıklamasına göre, ülkede 57 kişide daha koronavirüs tespit edilirken, vaka sayısı 641 oldu.

Son verilere göre Azerbaycan'da bugüne kadar 44 kişi iyileşti, 7 kişi yaşamını yitirdi.

590 hastanın tedavisi ise devam ediyor.