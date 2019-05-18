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Alkol almak için babasının ineğini çaldı

Babasının şikayetçi olduğu şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA | 18.05.2019 - 11:04..
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Antalya'nın Manavgat ilçesi Taşağıl Mahallesi'nde oturan Süleyman B., çarşamba günü jandarmaya başvurup, oğlu M.B.'nin sabaha karşı ağıldaki ineği çaldığını belirterek şikayetçi oldu.

AYNI GÜN GECE SAATLERİNDE YAKALANDI

Süleyman B., şikayetinde oğlunun alkol bağımlısı olduğunu, daha önce de kendisini ekonomik olarak zorda bırakan eylemler yaptığını anlattı. Çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.B. ve kendisine yardım ettiği belirlenen Ü.U.'yu aynı gün gece saatlerinde yakaladı.

Alkol almak için babasının ineğini çaldı

İNEK SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Şüpheliler ifadelerinde, ineği bir bahçede sakladıklarını söyledi. İneği satıp alkol alacağını anlatan M.B., bir kişiyle ineği satmak için pazarlık yaptığını ancak alıcının vazgeçtiğini, yakalanmaması halinde başka birine satacağını söyledi. Şüphelilerin tarif ettiği yerde bulunan inek, sahibine teslim edildi.

Alkol almak için babasının ineğini çaldı

MAHKEME ÇIKARILAN İNEK HIRSIZI SERBEST KALDI

İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, 'basit yaralama' suçundan da arandığı belirlenen Ü.U. tutuklandı, M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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