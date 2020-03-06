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Alkollü sürücü bir araca çarptıktan sonra dükkana girdi

Yalova’da park halindeki araca çarpan alkollü sürücü, bir dükkana çarparak durabildi.

İHA | 06.03.2020 - 03:02..
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Yalova il merkezindeki İstanbul Caddesi'nde sürücü Abdülkadir T. (58) idaresindeki 34 UJ 6102 plakalı kamyonet, park halindeki 34 BAK 968 plakalı otomobile çarptı.

1.88 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Çarpmanın etkisiyle kaldırıma çıkan sürücü dükkana çarparak durabildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 155 ve 112 Sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Sürücü olay yerine gelen ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hafif yaralandığı öğrenilen sürücünün 1.88 promil alkolü olduğu bildirildi. Polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.

Alkollü sürücü bir araca çarptıktan sonra dükkana girdi

Alkollü sürücü bir araca çarptıktan sonra dükkana girdi

Alkollü sürücü bir araca çarptıktan sonra dükkana girdi

Alkollü sürücü bir araca çarptıktan sonra dükkana girdi

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