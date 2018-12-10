Alman medyası, Türk-Rus yakınlaşmasını endişeyle izliyor

Rusya ve Türkiye arasındaki krizin geçmişte kaldığını ve ikili ilişkilerin gelişmeye devam ettiğini yazan Alman Deutschlandfunk gazetesi, Türk-Rus yakınlaşmasının Batı'daki endişeleri artırdığını ifade etti.

S-400 füze savunma sistemleri anlaşmasına, Türk Akımı doğalgaz boru hattına ve artan ikili ticaret hacmine dikkat çeken Deutschlandfunk, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştüğü kadar başka hiçbir liderle görüşmüyor. 2015 sonbaharında Türkiye, Rus savaş uçağını düşürdükten sonra Rusya, Türkiye'ye yaptırım uyguladı." ifadelerini kullandı.

"ABD, RUSYA'NIN S-400'LER ÜZERİNDEN F-35'LERİN VERİLERİNE ERİŞME OLASILIĞINDAN KAYGILI"

Türkiye'nin NATO'dan gelen tüm uyarılara rağmen Rusya'dan S-400 sistemleri sipariş ettiği belirtilen haberde, ABD'nin Rusya'nın Türkiye'deki S-400'ler aracılığıyla F-35'lerin verilerini toplamasından kaygılandığının altını çizdi.

"ERDOĞAN, BATI'DAN UZAKLAŞTIKÇA PUTİN'E YAKLAŞIYOR"

ABD'den Türkiye'ye S-400 ültimatomu: Ya Batı ya Rusya 'Erdoğan, Batı'yla ilişkiler kötüleştikçe, dostu Putin'le daha fazla yakınlaşıyor' çıkarımında bulunan gazete, şöyle devam etti: "Bu nedenle Suriye gibi tartışmalı konular parantezin dışında bırakıldı. Erdoğan, Suriye ordusunun İdlib'e düzenlemeyi planladığı harekâtın ertelenmesini bir başarı olarak görebilir. Bu durumda milyonlarca kişi Türkiye'ye kaçabilirdi. Ancak Batı'ya göre Putin'in verdiği bu taviz, Türk-Rus yakınlaşması Batı'da giderek artan bir endişeyle izlenirken Türkiye ile Batılı ülkeler arasında nifak tohumu ekme amacı taşıyor."