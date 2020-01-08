taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9484
Euro
6.6215
Altın
1578.31
Borsa
113120.12
Gram Altın
301.887
Bitcoin
49881.59

Alman basınının gündeminde TürkAkım var

Avrupa'nın gaz ihtiyacını sağlayacak projede vananın Türkiye'nin elinde olması Almanları rahatsız ediyor.

Haber Merkezi | 08.01.2020 - 14:50..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Alman basınının gündeminde TürkAkım var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğalgaz boru hattının açılışı için Türkiye’ye geldi.

Tören için Haliç Kongre Merkezi'nde buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, her biri yıllık 15.75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşan TürkAkım’ın açılışı için ilk adımı atmış oldu.

DÜNYANIN GÖZÜ TÜRKİYE'DE

Bir hatta Türkiye'ye, diğer hatta ise Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınacak olan doğalgaz projesi, dünya ülkelerinin de gündeminde yerini aldı.

Özellikle Avrupa basını, yıllık 15.75 milyar metreküp gaz kapasitesiyle tüm Avrupa’nın gaz ihtiyacını karşılayacak olan projeyi yakından takip ediyor.

PROJE AVRUPA ENERJİ PİYASASINI ETKİLEYECEK

Almanya’nın en çok okunan gazetelerinden Die Welt, Erdoğan-Putin görüşmesini yakından izleyen kaynaklardan.

"AVRUPA İÇİN BÜYÜK RİSK"

İkilinin TürkAkım’ın açılışı için bir araya gelmesinin hemen ardından görüşmeyi gündemine taşıyan Alman gazete, “Ankara-Moskova enerji hattı- Avrupa için büyük bir risk” yorumunda bulundu.

Haberin detaylarında, Avrupa'nın gaz ihtiyacını karşılayacak projede Türkiye'nin kilit durumda olmasının tehlike olduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa ile gerilen ilişkilerine atıfta bulunan Almanlar, gaz ihtiyacı konusunda tüm Avrupa'nın Türkiye'ye muhtaç konuma gelmesinden kaygılı olduklarını  yazdı.

Alman basınının gündeminde TürkAkım var

İlginizi Çekebilir
Kızamık salgını 6 bin kişinin ölümüne neden oldu
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde kızamık salgını nedeniyle 6 bin kişi öldü. Kızamık salgınını durdurmak için daha fazla fona ihtiyaç olduğu belirtildi.
ABD Kuveyt'teki üssünden çekiliyor
Kuveyt, ABD’nin Camp Arifjan üssünden askerlerini 3 gün içinde çekeceğini açıkladı.
Yunanistan'ın hedefi Türkiye'ye verilmeyen F-35'ler
Trump'ı ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'ye verilmeyen F-35'lere talip oldu.
Ruhani'den füzeli saldırılara ilişkin açıklama geldi
İran Cumhurbaşkanı, Süleymani'nin intikamı olarak Amerika'nın bölgedeki ayaklarını tamamen keseceklerini söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran'dan ABD'ye ikinci saldırı dalgası

İran'dan ABD'ye ikinci saldırı dalgası

409
İran, Irak'ta ABD üslerine saldırdı

İran, Irak'ta ABD üslerine saldırdı

550
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tek adam esprisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tek adam esprisi

250
İran Dışişleri Bakanı: Saldırı tamamlandı

İran Dışişleri Bakanı: Saldırı tamamlandı

466
Trump'tan İran'ın saldırısına ilişkin ilk açıklama

Trump'tan İran'ın saldırısına ilişkin ilk açıklama

229
İran: ABD üsleri olan ülkeleri uyarıyoruz

İran: ABD üsleri olan ülkeleri uyarıyoruz

270
İran, kendi elindeki bilançoyu açıkladı

İran, kendi elindeki bilançoyu açıkladı

496
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir