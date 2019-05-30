Alman firmadan ‘ana dilde’ konuşma yasağı

Alman şirketlerin, farklı etnik kimliklere sahip çalışanlarına uyguladığı baskıların ardı arkası kesilmiyor.

Geçtiğimiz aylarda Mercedes gibi dünya devi firmaların, çalışanlarına mesai saatleri içinde Türkçe konuşma yasağı getirmesinin ardından Alman firmalar da birer birer ayrımcı politikalarını yürürlüğe sokmaya başladı.

"ANA DİLİNİZE AİT KELİMELER KULLANMAYIN"

En son skandal ise Türklerin de yoğunlukta olduğu, Almanya’nın Remscheid kentinde faaliyet gösteren bir firmadan geldi. Çalışanlarına dağıttıkları, “mola ve çalışma zamanları da dahil olmak üzere Almanca konuşma zorunluluğu”nun dikte edildiği belgeler, ülkede gitgide artan ayrımcılığı da gözler önüne serdi.

Dağıtılan belgelerde, “Sayın baylar ve bayanlar; Şirketimizde çalışma ve mola zamanlarında sadece Almanca konuşulması gerektiğini hatırlatmak isteriz. Çalışanlarımızın birçok farklı milliyete mensup olmasından dolayı, herkesin kendi ana diline ait tek bir kelimeyle bile iletişim kurma durumu –geri kalan çalışanlarımızın o dile hakim olmamasından dolayı- birçok yanlış anlaşılmaya sebebiyet verebilir. Bu şekilde, herkesin birbiriyle kolayca çalışıp anlaşabileceği kanaatindeyiz. Bu kurala uymadığınız takdirde, yasal yaptırımlarla karşılaşacağınız hatırlatmak isteriz. Lüften belgeyi imzalayarak geri ulaştırınız.” ifadeleri yer aldı.