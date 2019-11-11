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Alman medyasında DEAŞ'lı paniği

Türkiye'nin DEAŞ'lı teröristleri ülkelerine iade etme sürecini başlatması, Almanya'da büyük bir endişeye neden oldu.

Haber Merkezi | 11.11.2019 - 13:29..
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Alman medyasında DEAŞ'lı paniği

Terör örgütü DEAŞ'a katılan Avrupa ve Amerika vatandaşları, Türkiye tarafından sınır dışı ediliyor.

DEAŞ'a katılan 1 Amerikalı terörist, Türkiye tarafından sınır dışı edildi. 14 Kasım'da ise Alman vatandaşı 7 DEAŞ'lı terörist ülkesine gönderilecek.

Türkiye'nin 7 Alman teröristi ülkesine gönderecek olması, ülke medyasında geniş yer buldu.

BİLD'DE PANİK MANŞETİ

Almanya'nın en çok okunan gazetelerinden olan Bild, haberi manşetine taşıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının kullanıldığı haberde, Erdoğan'ın söylediklerini yapmaya başladığı ifade edildi.

Alman medyasında DEAŞ'lı paniği

SIRADA MÜLTECİLER VAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEAŞ'lı teröristlerin ülkelerine gönderileceğini sık sık dile getiriyordu. Kaynak: Ensonhaber.com

Erdoğan ayrıca, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye karşı bu politikalarının devam etmesi durumunda mültecilere kapıların açılacağını dile getirmişti.

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