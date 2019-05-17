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Alman polisinin hedefinde düğün konvoyları var

Otobanda yolu trafiğe kapatarak eğlenen Türklerin evine, polis tarafından baskın düzenlendi. Görüntülerden tespit edilen herkes gözaltına alındı.

DHA | 17.05.2019 - 16:24..
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Alman polisinin hedefinde düğün konvoyları var

Alman polisi sabah saatlerinde, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde bulunan Wesel kenti merkezli, Moers, Kamp-Lintfort ve Neukirchen şehirlerinde yedi ayrı eve operasyon düzenledi.

Almanya'da düğün konvoyu otobanı kapattı VİDEO

MEŞALE YAKIP EĞLENDİLER

Alman medyasında yer alan habere göre, bölgede daha önce A 3 numaralı otobanda düğün konvoyunda araçlarını durdurarak eğlenen, fotoğraf çektirip bir de meşale yakan araç sahiplerine yönelik baskın yapıldı.

Alman polisinin hedefinde düğün konvoyları var

Alman polisinin hedefinde düğün konvoyları var

"BU TİP ŞEYLERE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Polis Müdürü Norbert Wesseler, “Düğünler yaşam içinde olması gereken bir etkinlik, ama otobanı bloke edip yoldan geçen insanları tehlikeye sokanları bundan sonra takip edeceğiz ve bu tip şeylere izin vermeyeceğiz.” dedi.

Alman polisinin hedefinde düğün konvoyları var

"OTOBANLAR ÖZEL DÜĞÜN SALONU DEĞİL"

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul ise konuyla ilgili olarak, “Benzer konvoylara artık izin verilmeyecek. Otoban ve şehir içleri, özel düğün salonları değil. Herkes kanunlara uyum sağlamak zorunda. Kurallara uymayanlar, bu eğlencelerin sonunu getirebilir. Bu olacak iş değil, otobanlarda trafiği durdurmak ve meşale yakmak kabul edilemez. Başkalarına rahatsızlık vermelerine izin veremeyiz.” dedi.

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