Alman şirket elektrikli uçan taksisini test etti

Twitter’ın kurucu ortağı Ev Williams, Tencent ve Skype’ın kurucu ortağı Niklas Zennstrom ve birkaç girişim kurumu tarafından finanse edilen Münih merkezli genç bir girişim şirketi olan Lilium, 2025 yılında New York'tan Boston'a kısa uçuşlar gerçekleştirecek elektrikli uçan hava taksisini testten geçirdi.

Tamamen pilotsuz olarak uçabilen hava taksisi, bir helikopter gibi dikey olarak kalkış ve iniş gerçekleştirebiliyor.

SAATTE 300 KM HIZA ULAŞIYOR

Toplamda 36 adet jet motora sahip uçan taksi, saatte 300 kilometrelik hıza ulaşabiliyor ve tam dolu batarya ile toplam 1 saat uçuş gerçekleştirebiliyor. Eşsiz kanat tasarımı sayesinde uçuş esnasında maksimum gücünün sadece yüzde 10'unu kullanan uçan taksi, toplamda 5 yolcu taşıma kapasitesine sahip.





Hizmete girdiğinde Uber tarzı mobil uygulama ile yolcuların rezervasyon yapabileceği uçan taksi şu an için Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı'ndan beş kişilik hava taksisi için sertifika alma sürecinde bulunuyor. Şirket ayrıca ABD Federal Havacılık İdaresi'ne de başvuruda bulunacak.

Uçan taksi hizmetini hayata geçirmek isteyen tek şirket Lilium değil. Şu anda dünya genelinde yüzden fazla şirket kendi uçan taksi hizmetini hayata geçirebilmek için çalışıyor.

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