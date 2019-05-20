taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0612
Euro
6.7743
Altın
1285.11
Borsa
87435.3
Gram Altın
250.514

Alman şirket elektrikli uçan taksisini test etti

Alman şirket Lilium, 5 kişilik elektrikli uçan taksisinin test görüntülerini yayınladı.

Haber Merkezi | 20.05.2019 - 14:59..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Twitter’ın kurucu ortağı Ev Williams, Tencent ve Skype’ın kurucu ortağı Niklas Zennstrom ve birkaç girişim kurumu tarafından finanse edilen Münih merkezli genç bir girişim şirketi olan Lilium, 2025 yılında New York'tan Boston'a kısa uçuşlar gerçekleştirecek elektrikli uçan hava taksisini testten geçirdi.

Tamamen pilotsuz olarak uçabilen hava taksisi, bir helikopter gibi dikey olarak kalkış ve iniş gerçekleştirebiliyor.

Alman şirket Lilium elektrikli uçan taksiyi test etti VİDEO

SAATTE 300 KM HIZA ULAŞIYOR

Toplamda 36 adet jet motora sahip uçan taksi, saatte 300 kilometrelik hıza ulaşabiliyor ve tam dolu batarya ile toplam 1 saat uçuş gerçekleştirebiliyor. Eşsiz kanat tasarımı sayesinde uçuş esnasında maksimum gücünün sadece yüzde 10'unu kullanan uçan taksi, toplamda 5 yolcu taşıma kapasitesine sahip.

UÇAK

Hizmete girdiğinde Uber tarzı mobil uygulama ile yolcuların rezervasyon yapabileceği uçan taksi şu an için Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı'ndan beş kişilik hava taksisi için sertifika alma sürecinde bulunuyor. Şirket ayrıca ABD Federal Havacılık İdaresi'ne de başvuruda bulunacak.

Uçan taksi hizmetini hayata geçirmek isteyen tek şirket Lilium değil. Şu anda dünya genelinde yüzden fazla şirket kendi uçan taksi hizmetini hayata geçirebilmek için çalışıyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya'da Münih polisinden Galatasaray taraftarına uyarı

Almanya'da Münih polisinden Galatasaray taraftarına uyarı

136
FETÖ operasyonunda 249 kişiye gözaltı kararı

FETÖ operasyonunda 249 kişiye gözaltı kararı

180
Muslera tarihe geçti

Muslera tarihe geçti

57
Bağdat Caddesi'nde kutlama yapan taraftarlara saldırı

Bağdat Caddesi'nde kutlama yapan taraftarlara saldırı

384
Almanya'dan Schengen vizesine katı kurallar

Almanya'dan Schengen vizesine katı kurallar

124
Google, Huawei'ye rest çekti

Google, Huawei'ye rest çekti

148
Eurovision'da bayrak açanlara ceza verilecek

Eurovision'da bayrak açanlara ceza verilecek

47
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir