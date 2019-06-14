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Almanya 5G lisans ihalesini tamamladı

Almanya Federal Ağ İdaresi, ülkede 5G lisans ihalesinin tamamlandığını açıkladı.

AA | 14.06.2019 - 09:11..
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Son aylarda birçok ülkede kurulumuna başlanan 5G ağları, kullanıcılara sunduğu yüksek hızlı internet ve sıfır gecikme süresiyle şimdiden birçok kullanıcı tarafından merak ediliyor. Ülkelerde devam eden 5G ihaleleri ise oldukça yüksek fiyatlara ulaşmış durumda.

Almanya Federal Ağ İdaresi, ülkede 5G lisans ihalesinin tamamlandığını açıklarken, şirketlerin Alman devletine toplamda 6 milyar 549 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

almanya

OPERATÖRLERİN ÖDEYECEĞİ MİKTAR AÇIKLANDI

5G ihalesine katılan ve frekanslar almaya hak kazanan Deutsche Telekom’un 2 milyar 170 milyon euro ödeme yapacağı ifade edilen açıklamada, diğer rakipler Vodafone'un 1 milyar 879 milyon euro, Telefonica Deutschland'ın 1 milyar 424 milyon euro ve Drillisch Network’un da 1 milyar 70 milyon euro ödeme gerçekleştirileceği açıklandı.

Almanya’da 2000’de gerçekleştirilen 3G teknolojisi için frekans ihalesinde toplam değer 50 milyar euroya ulaşırken, 2015’te yapılan 4G teknolojisi için frekans ihalesinde toplam değer 5.1 milyar euroda kalmıştı.

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Almanya’daki 5G teknolojisi ile veri aktarımında hızın artırılması, bununla birlikte yüksek kapasiteli ve sıfır gecikme süresi sunan, düşük maliyetli bir iletişim altyapısı oluşturulması amaçlanıyor.

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