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Almanya koruyucu ekipman ihracatını yasakladı

Alman hükümeti, Avrupa'ya da yayılan koronavirüs salgınına önlem amaçlı, ülkede üretilen koruyucu ekipmanların, ihraç edilmesinin yasaklandığını duyurdu.

AA | 04.03.2020 - 15:31..
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Çin'in vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılan koronavirüs için ülkeler önlem üstüne önlem almaya devam ediyor.

Almanya, virüsün ülkeye yayılma olasılığına karşı aldığı önlemler kapsamında, ülkede üretilen maske, tulum vb. koruyucu ekipmanların ihracatını yasakladı.

RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

Almanya Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede koronavirüs salgınını yönetmek için oluşturulan kriz masasının tıbbi teçhizat ihracatına yönelik aldığı kararın bugün resmi gazetede yayınlandığı belirtildi.

İŞ BİRLİĞİ ARTIRILACAK

Buna göre, solunum maskeleri, eldivenler ve koruyucu giysiler gibi virüse karşı tıbbi koruyucu ekipmanların başka ülkelere ihracatı yasaklandı.

Açıklamada, virüse karşı kriz masası ile eyaletler arasındaki iş birliğinin artırılacağı vurgulanarak, kriz masasının yarın bir toplantı yapacağı bildirildi.

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