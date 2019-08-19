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Almanya, memleketine giden Suriyelileri sınır dışı ediyor

Bayram tatillerinde memleketlerine gidecek olan Suriyeliler, Almanya'da sığınmacı statüsünden yoksun kalacak.

Haber Merkezi | 19.08.2019 - 10:27..
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Almanya, memleketine giden Suriyelileri sınır dışı ediyor

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle başka ülkere sığınan Suriyeliler, her bayram memleketlerine dönüyor.

"ORADA ZULÜM GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEMEKTE CİDDİ OLAMAZ"

Bild am Sonntag gazetesine konuşan Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, “Suriyeli sığınmacı statüsünü taşırken düzenli olarak tatil için Suriye’ye gidenler orada zulüm gördüğünü söylemekte ciddi olamaz” diye açıkladı.

ÖNCE SURİYELİLER SONRA DİĞER YABANCILAR

Bu sorunun öncelikle Suriyelileri ilgilendirdiğini dile getiren Alman bakan, ama diğer yabancıların da memleketlerine gittiği öğrenilmesi durumunda sığınmacı statüsünün gözden geçirileceğini kaydetti. Seehofer, “durumun müsait olduğunda” tüm Suriyeli sığınmacıları sınır dışı edeceklerini hatırlattı.

Almanya, memleketine giden Suriyelileri sınır dışı ediyor

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