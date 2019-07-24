Almanya yeni Savunma Bakanı yemin etti

Almanya yeni Savunma Bakanı, ilk görevini bugün gerçekleştirdi.

Ursula von der Leyen'in Avrupa Komisyonu Başkanı görevine getirilmesiyle boşalan Almanya Savunma Bakanlığı'na atanan CDU lideri Kramp Karrenbauer'in, yemin etmesi için Federal Meclis'te özel tören düzenlendi.

ASKERİ YETENEKLERİYLE GÜÇLÜ OLMASINI İSTİYORUZ

Kramp Karrenbauer, yemin ettikten sonra yaptığı konuşmada, Almanya'nın güvenliği için çalışan ve ülkenin özgürlüğünü savunan Alman ordusundaki 180 binin üzerindeki asker ve 60 binden fazla sivil personelle gurur duyduğunu belirtti.

Dünyanın hızlı şekilde değiştiği bir dönemde yaşandığını ve güvenlik durumunun önemli risklerle karşı karşıya kaldığını ifade eden Kramp-Karrenbauer, bunu en son Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin gösterdiğini vurguladı.

"Biz Avrupa'nın elde tutulur askeri yetenekleriyle de güçlü olmasını istiyoruz." diyen Kramp Karrenbauer, bu konuda birçok şey yapılmaya başlandığını, gelecek yıl Almanya'nın üstleneceği AB dönem başkanlığında da "Avrupa Savunma Birliği'ni" güçlendirme fırsatının bulunduğunu anlattı.

GÜVENİLİR MÜTTEFİĞİZ

Almanya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nde (NATO) yer aldığını vurgulayan Kramp Karrenbauer, "Biz masanın hangi tarafında oturduğumuzu biliyoruz, güvenilir müttefikiz." ifadesini kullandı.

Kramp Karrenbauer, NATO üyesi ülkelerinin üzerinde anlaştığı gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 2'sini savunma harcaması için ayrılması yönündeki hedefe Almanya'nın bağlı kalacağına işaret ederek, 2024'e kadar GSYİH'nın yüzde 1,5'ni savunma harcamaları için ayıracaklarını kaydetti.

"Açıkça ifade etmek istiyorum, bu dışarıdan gelen istekle ilgili değil." ifadesini kullanarak, ABD Başkanı Donald Trump'a da gönderme yapan Kramp Karrenbauer, bunun Alman ordusuna verilen görevin yapılabilmesi ve Almanya'nın çıkarlarıyla ilgili durum olduğunun altını çizdi. Kramp Karrenbauer, Alman askerlerinin toplumun içinden çıktığını ancak aşırılık yanlılarına da müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek, "Bundan dolayı Alman ordusunda aşırılık yanlılarına yer yok." dedi.

TÖRENDE TRUMP TARTIŞMASI

Kramp Karrenbauer'in konuşmasının ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD) adına söz alan Rolf Mützenich, savunma konularında ABD'nin tutumuna değindiğinde, Trump'ı ırkçı olmakla suçladı. Mützenich, "Beyaz Saray'da bir bencil ve ırkçı oturuyor." ifadesini kullandı.

Ardından söz alan Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christan Lindner de bu suçlamayı doğru bulmadığını belirterek, Mützenich'in kullandığı dilin yanlış olduğunu dile getirdi. Ursula von der Leyen'in, 16 Temmuz'da Avrupa Parlamentosunca AB Komisyon Başkanlığı'na atanmasını onaylamasının ardından Kramp Karrenbauer, Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından Savunma Bakanı olarak atanmıştı.