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Almanya'da AfD milletvekili öldüresiye dövüldü

Almanya'da aşırı sağcı AfD Partisi'nin milletvekili Frank Magnitz, maskeli zanlıların saldırısı sonucu ağır yaralandı.

Haber Merkezi | 08.01.2019 - 15:33..
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Frank Magnitz, Bremen’deki bir sanat galerisinde verilen yeni yıl resepsiyonunun çıkışında saldırıya uğradı.

AfD yetkilileri, üç maskeli zanlının Magnitz’e tahta sopalarla bilincini kaybedene dek vurduğunu ve başına tekme attığını söyledi. Açıklamada, Magnitz’in yardımına koşan bir inşaat işçisinden de övgüyle bahsedildi.

YARI ÖLÜ HALDE BIRAKTILAR

Parti Sözcüsü Jörg Meuthen, Twitter’da, Magnitz’i hastanedeki yatağında bilinçsiz bir şekilde yatarken gösteren bir fotoğraf paylaştı ve “yarı ölmüş” bir halde bırakıldığını söyledi.

Magnitz’in alnında, derin bir yara ve sağ gözünde büyük bir şişme ve morluk bulunduğu vurgulandı.

Almanya'da AfD milletvekili öldüresiye dövüldü

Geçen hafta da ülkenin doğusundaki Döbeln kasabasında bulunan AfD bürosunda bir patlama yaşanmış, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

AfD, geçen yıl ilk kez 94 sandalyeyle Federal Parlamento Bundestag’a girmişti. Partinin, ayrıca tüm eyalet meclislerinde temsilcileri bulunuyor.

Almanya'da AfD milletvekili öldüresiye dövüldü

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