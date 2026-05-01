Almanya'da caminin girişine domuz başı bırakıldı

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Memmingen kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne yönelik saldırıyla ilgili polisten yapılan yazılı açıklamada saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Gece yerel saatle 04.30 sularında caminin tepesinde hilal bulunan yaklaşık 1,5 metre yükseklikteki mermer duvarının tahrip edildiği belirtildi.

Saldırıda kimliği belirsiz kişilerin muhtemelen hayvan kanıyla dolu balonları giriş kapısına attıkları ve hilal sembolünün üzerine kesilmiş bir domuz başı yerleştirdikleri aktarılan açıklamada saldırının ardından faillerin kaçtığı ifade edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Delillerin toplanmasının ardından Federal Kriminal Dairesi'nce soruşturma başlatıldığı belirtilerek alanın Memmingen İtfaiyesi ve Memmingen Belediyesi tarafından temizlendiği bilgisi paylaşıldı.

Memmingen polisi görgü tanıkları ya da olayla ilgili bilgi verebilecek kişilerin kendilerine ulaşabileceğini kaydetti.