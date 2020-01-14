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Almanya'da gündem, fazla veren bütçe

Ülkede bütçenin, 13 milyar 500 milyon euro rekor fazla vermesinin ardından yatırımların artırılması ve vergi indirimi tartışmaları başladı.

Haber Merkezi | 14.01.2020 - 16:48..
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Almanya'da gündem, 2019'da bütçede fazla veren "Artan parayı ne yapalım?"

Hükümetin 2019 yılı bütçesinin 13 milyar 500 milyon euro ile rekor fazla vermesi, mali kaynakların nasıl harcanması gerektiğine ilişkin tartışmalara yol açtı.

Alman hükümet bütçesinin fazla çıkması ile bütçe rezervlerindeki para, 48 milyar euroya ulaştı. Almanya'da Maliye Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, bu paranın 17 milyar 100 milyon eurosunun nasıl harcanacağı henüz planlanmadı.

VERGİLERDE İNDİRİM TALEBİ

Bütçenin fazla çıkması üzerine koalisyon ortağı Hristiyan Birlik (CDU/CSU), partileri vergilerin düşürülmesi talebini yineledi.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinden Eckhardt Rehberg, "Zorlaşan konjonktürel durum göz önünde bulundurulduğunda sonunda işletme vergisini düşürmemiz ve dayanışma vergisini de 2022'den itibaren kaldırmamız gerekiyor." dedi.

Federal düzeydeki bütçe fazlasının vergi mükelleflerine ait olduğunu savunan muhafaletteki liberal Hür Demokrat Parti (FPD) Genel Başkanı Christian Lindner de vergilerde indirim yapılması gerektiğini söyledi. Vergilerde indirim talep eden Sol Parti ise orta sınıfın üzerindeki vergi yükünün azaltılmasını istiyor.

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