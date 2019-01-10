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Almanya'da hızlı tren makinisti 2.5 promil alkollü çıktı

Almanya'da hızlı tren (ICE) kullanan bir makinistin, 2.5 promil alkollü çıktığı ve ehliyetine el konulduğu bildirildi.

AA | 10.01.2019 - 13:54..
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Alman Demiryolları'ndan (Deutsche Bahn) yapılan açıklamada, dün akşam 933 numaralı Hamburg-Leipzig seferini gerçekleştiren ICE trenini kullanan makinistin, yolcu alması gereken Wittenberg durağında durmadığı, bunun üzerine polise haber verildiği ve Bitterfeld durağında durdurularak alkol muayenesi yapıldığı ifade edildi.

2.5 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

2.5 promil alkollü çıkan makinistin ifadesinin alındığı, ehliyetine el konulduğu belirtildi. Başka bir makinistle yoluna devam eden trenin, 65 dakika geciktiği kaydedildi.

YOLCULARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Açıklamada, yolculardan özür dilendi. Almanya'da daha önce yaşanan 4 ayrı olayda da makinistlerin 2 ila 3 promil alkollü oldukları tespit edilmiş ve bazıları hakim karşısına çıkarılmıştı.

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