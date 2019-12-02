Almanya'da ikinci müze soygunu

Almanya'da geçtiğimiz hafta Dresden şehrinde bulunan bir müzede, 1 milyar euroluk soygun meydana geldi.

KOMÜNİZM DÖNEMİNE AİT EŞYALAR ÇALINDI

Bu soygunun hemen ardından ise bugün bir başka hırsızlık vakası rapor edildi. Hırsızların bu kez adresi Berlin'deki Stasi Müzesi oldu. Bu müzede komünizm dönemine ait madalyalar ve mücevherler çalındı.

EŞYALARIN ÇOĞU ÇALINDI

Stasi Müzesi Müdürü Jörg Drieselmann, müzeden çalınan eşyaların 'birkaç bin euro' olduğunu ve Karl Marx, ayrıca Lenin nişanlarının da bulunduğu 8 adet nişanın çalındığını açıkladı.

15 DAKİKADA BİTTİ

Soygunun sadece 15 dakika kadar sürdüğünü belirten Drieselmann, güvenlik görevlilerinin rutin kontrollerini gerçekleştirmediği aktardı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İnci küpeler, altın saatler ve değerli taşlar gibi mücevherler de çalındı. Kayıplara karışan hırsızlar aranırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.