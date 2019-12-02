taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7527
Euro
6.3489
Altın
1458.9
Borsa
107954.48
Gram Altın
270.095
Bitcoin
42058.51

Almanya'da ikinci müze soygunu

Berlin'deki Stasi Müzesi'nde komünizm dönemine ait madalyalar ve mücevherler hırsızlar tarafından çalındı.

Haber Merkezi | 02.12.2019 - 17:01..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Almanya'da geçtiğimiz hafta Dresden şehrinde bulunan bir müzede, 1 milyar euroluk soygun meydana geldi.

KOMÜNİZM DÖNEMİNE AİT EŞYALAR ÇALINDI

Bu soygunun hemen ardından ise bugün bir başka hırsızlık vakası rapor edildi. Hırsızların bu kez adresi Berlin'deki Stasi Müzesi oldu. Bu müzede komünizm dönemine ait madalyalar ve mücevherler çalındı.

EŞYALARIN ÇOĞU ÇALINDI

Stasi Müzesi Müdürü Jörg Drieselmann, müzeden çalınan eşyaların 'birkaç bin euro' olduğunu ve Karl Marx, ayrıca Lenin nişanlarının da bulunduğu 8 adet nişanın çalındığını açıkladı.

Almanya'da ikinci müze soygunu

15 DAKİKADA BİTTİ

Soygunun sadece 15 dakika kadar sürdüğünü belirten Drieselmann, güvenlik görevlilerinin rutin kontrollerini gerçekleştirmediği aktardı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İnci küpeler, altın saatler ve değerli taşlar gibi mücevherler de çalındı. Kayıplara karışan hırsızlar aranırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Almanya'da ikinci müze soygunu

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bugün seçim olsa anketi

Bugün seçim olsa anketi

962
Cem Uzan, Ali Babacan ve Abdüllatif Şener'i suçladı

Cem Uzan, Ali Babacan ve Abdüllatif Şener'i suçladı

190
Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine karşı

Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine karşı

1232
Belediye başkanlarının WhatsApp grubunda çözüm yok

Belediye başkanlarının WhatsApp grubunda çözüm yok

51
KYK borçlarına af yolda

KYK borçlarına af yolda

176
Cibuti'yi sel felaketinden koruyacak baraj

Cibuti'yi sel felaketinden koruyacak baraj

159
200 milletvekili arabuluculuk sınavına girdi

200 milletvekili arabuluculuk sınavına girdi

144
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir