Almanya'da Müslüman karşıtlığı artıyor

Friedrich-Ebert Vakfı’nın desteğiyle ve Bielefeld Üniversitesi Öğretim Üyesi Andreas Zick öncülüğünde bir grup akademisyen tarafından hazırlanan “Almanya’da aşırı sağcı tutumlar 2018-2019” raporu Berlin'de tanıtıldı.

Rapor, özellikle yabancı ve Müslüman karşıtlığının üst seviyelerde seyretmeye davam ettiğini gösterdi.

Almanya'da yabancı düşmanı görüşe sahip Almanların oranının 2014’te yüzde 20, 2016’da yüzde 19 olduğuna işaret edilen raporda, bu oranın şimdi hemen hemen aynı seviyede kalarak yüzde 18,8’de seyrettiği ifade edildi.

MÜSLÜMAN KARŞITLIĞI ARTTI

Müslüman karşıtlığının az da olsa arttığına dikkati çekilen raporda, 2014’te yüzde 17,5 ve 2016’da yüzde 18,3 olan toplumdaki Müslüman düşmanlığının 2018-2019'da yapılan çalışmada yüzde 18,7’ye yükseldiği vurgulandı.

60 yaş üstü her 4 kişiden birinin Müslüman, 5 kişiden birinin de yabancı düşmanı olduğu belirtilen raporda, 16-30 yaş arasında olanlarda ise Müslüman düşmanlığı oranı yüzde 17,8, yabancı düşmanlığı oranı yüzde 15,2 olarak gösterildi.