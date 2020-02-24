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Almanya'da ölen Türkler için cenaze töreni düzenlendi

Hanau kentinde ırkçı terör saldırısında öldürülen Gökhan Gültekin, Fatih Saraçoğlu ve Sedat Gürbüz'ün naaşları, cenaze namazının kılınmasının ardından Türkiye’ye gönderildi.

İHA | 24.02.2020 - 19:35..
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Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat gecesi Heumarkt ve Kurt-Schumacher caddeleri üzerindeki iki nargile kafeye silahlı saldırı düzenlenmişti.

Saldırına hayatını kaybeden Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz ve Fatih Saraçoğlu'nun cenaze namazları Hanau’nun merkezindeki Marktplatz‘da kılındı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Kazım Türkmen tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Cenaze duasını ise İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün yaptı.

Almanya’da Türk vatandaşları için cenaze töreni VİDEO

Cenaze törenine Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren katıldı.

Almanya'da ölen Türkler için cenaze töreni düzenlendi

CENAZELER İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

İstanbul’a gönderilen Gökhan Gültekin’in naaşı yarın defnedilmek üzere önce memleketi Ağrı Eleşkirt’e gönderilecek. Fatih Saraçoğlu’nun naaşı ise Çorum İskilip’e gönderildi. Sedat Gürbüz ise Frankfurt yakınlarındaki Dietzenbach kasabasında toprağa verilecek.

Almanya'da ölen Türkler için cenaze töreni düzenlendi

CENAZE MASRAFLARINI DİTİB KARŞILADI

Saldırıda öldürülen Türk vatandaşların cenaze masrafları Diyanet İşleri Türk İslam Birliği tarafından karşılandı.

Almanya'da ölen Türkler için cenaze töreni düzenlendi

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