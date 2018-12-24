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Almanya'da Sarı Yelekliler çağrısı paniğe neden oldu

Avrupa'yı kasıp kavuran Sarı Yelekliler eylemleri, Almanya'yı korkuya sevk etti. Sol Parti Grup Başkanı'nın, Sarı Yelekliler çağrısı Twitter'da erişime engellendi.

Haber Merkezi | 24.12.2018 - 08:43..
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Almanya'da Sarı Yelekliler çağrısı paniğe neden oldu

Avrupa'nın başına bela olan  Sarı Yelekliler akımı, etkisini her ne kadar yitirmiş olsa da temsili olarak başka ülkelere yayılan eylemler, hükümetleri korkutuyor.

Almanya'da Hükümet, Sol Parti'nin Sarı Yelekliler çağrısı yaptığı tweete erişim engeli getirdi.

Almanya'da Sarı Yelekliler çağrısı paniğe neden oldu

AYAĞA KALKMA ÇAĞRISI

Alman Sol Parti Grup Başkanı Wagenknecht'in SarıYelekli fotoğrafıyla, halkı Almanya genelinde sokaklarda protestoya çağrı tweeti atıldı.

Tweette “Maalesef Noel’de yalnız ve yorgun olan çok insan var. Zenginlerin politikasına gelin 2019’da da baskı yapalım. Sosyal protestoları sokağa ve başbakanlığın önüne taşıyalım. Fransa’daki Sarı Yelekliler gibi ayağı kalkalım!” mesajına yer verildi.

Almanya'da Sarı Yelekliler çağrısı paniğe neden oldu

ANINDA ERİŞİM ENGELİ

Olası bir eylem girişimine karşı Hükümet, tweetin atıldığı hesaba ve gönderiye Alman Hükümeti tarafından erişim engeli getirildi.

Paris merkezli Sarı Yelekliler eylemlerinde Belçika, Hollanda gibi çok sayıda ülkede belli başlı olaylar yaşanmış, çıkan olaylarda ölüm ve yaralanma olayları meydana gelmiş, çok sayıda gösterici tutuklanmıştı.

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