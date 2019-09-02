taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.81
Euro
6.377
Altın
1529.36
Borsa
98342.9
Gram Altın
285.745

Almanya'dan tatile gelen şahıs kazada öldü

Tatil için gelen şahıs, yolun karşısına geçmek isterken kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

DHA | 02.09.2019 - 22:16..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Akşam saatlerinde Zonguldak-Ankara Karayolu’nun Çağdeğirmeni Beldesi yakınlarında kaza meydana geldi.

Almanya'dan tatil için memleketine gelen Gökay Tiryaki'ye yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada M.H. yönetimindeki İl Özel İdaresi’ne ait resmi plakalı kamyon çarptı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan ve ağır yaralanan Gökay Tiryaki’nin yardımına vatandaşlar koştu. Gökhan Tiryaki, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Devrek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gökay Tiryaki, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, kamyon sürücüsü M.H.'yi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Almanya'dan tatile gelen şahıs kazada öldü

Almanya'dan tatile gelen şahıs kazada öldü

Almanya'dan tatile gelen şahıs kazada öldü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mavi Vatan haritası Yunan medyasını rahatsız etti

Mavi Vatan haritası Yunan medyasını rahatsız etti

289
Bartın'da sahte içki üretenlerin evinde patlama oldu

Bartın'da sahte içki üretenlerin evinde patlama oldu

152
Murat Bardakçı: 2. Dünya Savaşı'nda 22 bin şehit verdik

Murat Bardakçı: 2. Dünya Savaşı'nda 22 bin şehit verdik

248
Ekrem İmamoğlu'ndan İSPARK zammı açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan İSPARK zammı açıklaması

980
Beykoz Belediyesi'nin 7 milyon liraya yaptırdığı merdiven

Beykoz Belediyesi'nin 7 milyon liraya yaptırdığı merdiven

496
Beylikdüzü'nde saldırıya uğrayan kadının yeni görüntüleri

Beylikdüzü'nde saldırıya uğrayan kadının yeni görüntüleri

311
Galatasaray, Diagne'yi Brugge'e kiraladı

Galatasaray, Diagne'yi Brugge'e kiraladı

95
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir