Almanya'dan tatile gelen şahıs kazada öldü

Akşam saatlerinde Zonguldak-Ankara Karayolu’nun Çağdeğirmeni Beldesi yakınlarında kaza meydana geldi.

Almanya'dan tatil için memleketine gelen Gökay Tiryaki'ye yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada M.H. yönetimindeki İl Özel İdaresi’ne ait resmi plakalı kamyon çarptı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan ve ağır yaralanan Gökay Tiryaki’nin yardımına vatandaşlar koştu. Gökhan Tiryaki, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Devrek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gökay Tiryaki, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, kamyon sürücüsü M.H.'yi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.









