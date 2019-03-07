Almanya'dan Türkiye'ye gidenler yüzde 20 arttı

Almanya'dan Türkiye'ye hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20 artış göstererek 7.46 milyon oldu.

EN ÇOK ZİYARET EDİLEN ÜLKELERDEN

Federal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı verilere göre, Almanya'da toplam hava yolu yolcularının sayısı, 2018'de yüzde 4,2 oranında arttı. Almanya'nın en büyük 24 havalimanından geçen yıl, toplam 122 milyon 600 bin kişi yolculuk yaptı. Günlük ortalama yolcu sayısı 336 bin civarında. 14.7 milyon yolcu sayısıyla ile İspanya, Almanya'dan uçanların en çok tercih ettiği ülke oldu. İspanya'yı 7.54 milyon ile İngiltere takip etti. Türkiye üçüncü sırada yer alırken İtalya 7,1 milyon ile dördüncü, Yunanistan 4 milyon yolcu ile en çok seyahat edilen beşinci ülke oldu.

Türkiye, yüzde 20 ile bir yılda en çok artış gösteren varış yeri oldu. 2017 yılında Almanya ile yaşanan diplomatik kriz, başta tatil amaçlı olmak üzere Türkiye'ye seyahat edenlerin sayısında düşüşe neden olmuştu.

SEYAHAT UYARILARINI DİNLEMİYORLAR

Berlin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, konuyla ilgili soruları yanıtlayan Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr"Türkiye’ye giden herkesi seyahat uyarılarımıza dikkatlice bakmasını öneriyorum. Orada Almanya’da düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilen sözlerin, Türkiye’de ceza kovuşturmasına yol açabileceği belirtiliyor." ifadeleriyle seyahat uyarısında bulunmuştu. Ancak Açıklanan resmi raakmlara göre Almanlar için yine Türkiye en gözde tatil beldesi konumunda.

SAYILARDA ARTIŞ

Diğer yandan Almanya'dan, ABD'ye ve Dominik Cumhuriyeti'ne yönelik yolcu sayısı azaldı. 23.7 milyon olan iç hat yolcu sayısı da 23.5 milyona düştü. Toplam yolcu trafiğinin yüzde 80'ine tekabül eden dış hat yolcu sayısı 99 milyon.

Alman Havayolları Birliği'nin (ADV) verilerine göre ise 2018 yılında Almanya'da toplam gelen ve giden yolcu sayısı ise 245 milyon.