Almanya’nın yeni Savunma Bakanı göreve başladı

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer yeni Savunma Bakanı oldu.

YENİ SAVUNMA BAKANI GÖREVİNE BAŞLADI

Bellevue Sarayı'nda düzenlenen törenle mazbatasını Cumhurbaşkanlığına vekalet eden Berlin Eyalet Başbakanı ve Federal Konsey Başkan Yardımcısı Michael Müller'den alan CDU Genel Başkanı Karrenbauer, görevine resmen başladı.

Aynı törende, AB Komisyonu Başkanı olan Ursula von der Leyen'e de Savunma Bakanlığından azil belgesi verildi.

ALMANYA İÇİN SÜRPRİZ OLDU

Karrenbauer daha önce kabineye girmeyeceğini açıkladığı için bu tercih Almanya'da sürpriz olarak nitelendirildi.

TÖRENDE MERKEL İÇİN ÖZEL ÖNLEM

Törende hazır bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel'in titreme nöbeti geçirmemesi için burada da sandalyeli önlem alındı.

Merkel, von der Leyen ve yeni Savunma Bakanı Karrenbauer töreni sandalyede oturarak takip etti.

BUGÜNE KADAR İKİ AYRI BAKAN DEĞİŞTİRİLDİ

2017 yılının Eylül ayındaki seçimin ardından ancak 6 ay sonra kurulabilen koalisyon hükümetinde bugüne kadar geçen 16 aylık zamanda iki bakan değiştirilmiş oldu.