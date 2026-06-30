Almanya'yı eleyen Paraguay'da resmi tatil ilan edildi

Dünya Kupası sürprizlerle devam ediyor...

A Milli Futbol Takımımızı 2026 Dünya Kupası'nda 2-0'lık Avustralya yenilgisinin ardından 1-0 mağlup ederek turnuvadan eleyen Paraguay, son 32 turunda Almanya'yı penaltılarda 4-3'le devirerek son 16 turunda Fransa-İsveç karşılaşmasının olası galibiyle eşleşti.

Maçın normal süresi, 42'de Julio Encisio ve 54'te Kai Havertz'in golleriyle 1-1 eşitlikle tamamlandı.

PARAGUAY, ALMANYA'YI KUPANIN DIŞINA İTTİ

Uzatmalarda Almanya bir gol daha bulsa da kaleci Orlando Gill'e yapılan faul sebebiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı, eşitlik bozulmadı.

Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi.

Paraguay, seri penaltı atışlarında 4-3 galip gelerek son 16 turuna yükseldi.

ULUSAL TATİL İLAN EDİLDİ

Paraguay Cumhurbaşkanı Santiago Pena, ülkesinin Almanya karşısında aldığı zaferle Dünya Kupası son 16 turuna yükselmesini kutlamak için salı gününü ulusal tatil ilan etti.

Pena, X platformunda "Bugün koca bir ülke kutlama yapıyor." diye yazdı ve kararnameyi imzalarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Kararnamede, "Hükümet bu muazzam başarıya kayıtsız kalamaz. Bu tarihi günü kutlamak için tüm Paraguaylıların bir araya gelmesini kolaylaştırmak gereklidir." denildi.

"90 DAKİKA OYNANIR VE SONUNDA ALMANLAR KAZANIR"

Öte yandan eski İngiliz futbolcu Gary Lineker, 1990 Dünya Kupası yarı finalinde Almanya'ya elendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Futbol basit bir oyundur; 22 kişi 90 dakika boyunca topun peşinden koşar ve sonunda hep Almanlar kazanır" demişti.

Lineker'in bu sözü Almanya'nın turnuvalardaki istikrarlı başarısına ve disiplinli oyun yapısına esprili bir gönderme olarak futbol camiasında hafızalara kazındı.