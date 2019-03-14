Almeda Abazi: Baby shower gereksiz

Tolgahan Sayışman ile 8 aylık hamile eşi Almeda Abazi, bebek alışverişine çıktı. Sayışman, "Heyecan arttı. Yeni bir dönem başlayacak. Benim sesimi duyduğunda hareketlenmeye başlıyor. Ben de doğuma gireceğim." dedi.

"AYNI TOLGA"

Almeda Abazi "Bebek kime benziyor?" sorusuna, "Bebeği görür görmez Tolga demiştim. Silüeti aynı Tolga." yanıtını verdi.

"SOSYAL MEDYA HESABI AÇMAYIZ"

Abazi, son günlerin modası haline gelen baby shower ve bebeğin adına sosyal medya hesabı açmakla ilgili fikirlerini de anlattı: "Bebeğimize sosyal medya hesabı açmak aklımıza gelmedi, zaten başkaları açmış. Baby shower yapmayı düşünmüyorum. Çok gereksiz geliyor. Fotoğraf illa ki paylaşırız ama ne zaman olur onu bilmiyoruz. "