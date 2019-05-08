Almeda Abazi: Efehan aynı Tolga

Geçtiğimiz günlerde oğulları Efehan’a kavuşan Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman çifti bebeklerini alıp hastaneden çıkış yaptılar.

"AYNI TOLGAHAN"

Abazi, muhabirlerin “Bebek kime benziyor?” sorusuna, “İlk gördüğümde Tolgahan’ı doğurdum sandım. Ona, ‘Aaa bu sensin’ dedim. Sanki kucağıma küçük Tolgahan’ı verdiler. Ziyarete gelenler de aynı şeyi söyledi. Hatta kan grupları da aynı” cevabını verdi.

"İKİ AY HEMŞİRE OLACAK"

Çocuklarını sünnet ettirdiklerini de söyleyen oyuncu, “Zor bir doğum oldu. Çok şükür ikisi de çok iyiler. Müthiş bir tecrübeydi. Daha önce film sahnesinde bunu yaşamıştım ama oradaki gibi değilmiş. Bütün kadınlara ve annelere saygım bir kez daha arttı” şeklinde konuştu. İki ay hemşire desteği alacağını belirten Abazi, “Sonra ben ilgileneceğim” açıklamasını yaptı.