taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1126
Euro
6.8168
Altın
1634.99
Borsa
111101.75
Gram Altın
322.103
Bitcoin
53840.14

Alpaslan Özmol isyan etti

Son olarak koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilen Alpaslan Özmol, konuştu.

Haber Merkezi | 04.03.2020 - 10:33..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Çaycı Hüseyin karakteriyle ünlenen Alpaslan Özmol, sosyal medyada hakkında çıkan ‘öldü’ haberlerine isyan etti.

"MİZAH ÖLÜMLE OLMAZ"

Koronavirüs nedeniyle öldüğü iddia edilen Özmol, “Sürekli öldürüyorlar. Artık panik atak oldum. Bir gün gerçekten öleceğim ve kimse inanmayacak.

"AİLEM VE DOSTLARIM ÜZÜLÜYOR"

Annem beni aradı ve sesimi dinleyip kapattı. ‘Oğlum haberler çıkıyor, korkuyorum’ diyor. Ailem ve dostlarım üzülüyor. Gençlerimiz mizah yapıyor. Ben de gülüyorum ama tadında olmalı. Mizah ölümle olmaz. Bazen geleneklerimizi kaybettiğimizi düşünüyorum.” dedi.

Alpaslan Özmol isyan etti

İlginizi Çekebilir
Jennifer Lopez: Para kolaylaştırır
Sahne şovları ve muhteşem sesiyle yıllara damga vuran dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, cesur açıklamalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Nebahat Çehre: Hastalandım
Rahasızlanan Nebahat Çehre, iyileşir iyileşmez alışveriş merkezine gitti.
Candan Erçetin'in 25 yıllık aşkı devam ediyor
Geçen yıl ayrılık haberleriyle gündeme gelen Candan Erçetin ve Hakan Karahan, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere yakalandı.
Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz icralık oldu
Banka kredi kartı borcunu ödemeyen Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz, zor durumda.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şehitler İdlib'e giderken birbirlerinden helallik istedi
Şehitler İdlib'e giderken birbirlerinden helallik istedi
166
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tartışılan konuşmasını yorumladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tartışılan konuşmasını yorumladı
185
Dünya Bankası'ndan 12 milyar dolarlık yardım paketi
Dünya Bankası'ndan 12 milyar dolarlık yardım paketi
33
Moskova'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Moskova'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
51
Cenk Tosun EURO 2020'de forma giyemeyecek
Cenk Tosun EURO 2020'de forma giyemeyecek
34
İyi Parti, Aylin Cesur'a destek verdi
İyi Parti, Aylin Cesur'a destek verdi
479
Ersun Yanal'ın tazminat isyanı
Ersun Yanal'ın tazminat isyanı
63
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir